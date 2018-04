Zo klinkt eerbetoon voor Avicii vanaf de Utrechtse Dom Ard Schouten ADN

22 april 2018

Bron: AD.nl, ANP 0 Celebrities De Utrechtse stadsbeiaardier Malgosia Fiebig bracht gisteren een ode aan de overleden Zweedse DJ Avicii. Vanaf de Domtoren klonken de nummers 'Wake me Up', 'Without You' en 'Hey Brother'. In Amersfoort klonk vanaf de Onze Lieve Vrouwetoren ook muziek van Avicii.

De wereldberoemde DJ (28), die in werkelijkheid Tim Berging heette, werd vrijdag dood aangetroffen in zijn appartement in Oman.

Beelden van de Dom in Utrecht gaan momenteel de hele wereld over. Zelfs CNN en de BBC hebben beelden via sociale media inmiddels online geplaatst, net als de Zweedse publieke omroep SVT.

@DomtorenNL Carrilon @Utrecht pays tribute to Avicii ❤️ pic.twitter.com/lSz1aIpa9m Rinda den Besten(@ RindadB) link

De Dom speelt Avicii ❤️ pic.twitter.com/MLnWCsSDN3 — Pim Brassien (@pimbrassien) 21 april 2018