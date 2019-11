Zo kiest Charlize Theron haar rollen: “Angst drijft me vooruit” SDE

09 november 2019

09u43

Bron: The Hollywood Reporter 0 Celebrities Het is een van de moeilijkste opdrachten als acteur: tegen rol zeg je ‘ja’ en welke wijs je af? Charlize Theron (44) weet er alles van en ontwikkelde haar eigen selectieproces. In een interview met The Hollywood Reporter geeft ze meer uitleg.

Charlize Theron heeft al een behoorlijk indrukwekkend palmares bij elkaar geacteerd. Van ex-prostituee en seriemoordenaar in ‘Monster’, over depressieve moeder in ‘Tully’ tot nu nieuwsanker Megyn Kelly in ‘Bombshell’, over het schandaal rond seksuele intimidatie bij Fox News. Het zijn stuk voor stuk bijzondere rollen, die Theron ook op een bijzondere manier selecteert, zo vertelt ze aan The Hollywood Reporter. “Er gebeurt iets puur wanneer je materiaal leest waarover je niets weet en er gewoon iets klikt”, zegt ze. “Er gaat niet per se een knop om die zegt: ‘Ja, dit moet ik doen.’ Meestal is het een knop die zegt: ‘What the fuck? Dit is eng! Hier weet ik niets vanaf!’ En dan kan je niet meer ophouden om eraan te denken. De angst drijft me vooruit. Ik houd echt van dat gevoel. De meeste van mijn jobs heb ik op die manier gekozen."

Maar er is nog een ander element waar de actrice rekening mee houdt. “Nu ik kinderen heb, speelt ook het logistieke element mee. Waar wordt er gefilmd? Wat betekent dat voor mijn familie?” geeft de Oscarwinnares toe.