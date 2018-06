Zo joeg Johnny Depp er meer dan half miljard euro door avh

24 juni 2018

17u14

Bron: CNBC, news.com.au, Business Insider 6 Celebrities Door zijn opvallend magere uiterlijk trok Johnny Depp opnieuw alle aandacht naar zich toe de voorbije weken , maar zijn carrière zit al enkele jaren in het slop. De ooit best verdienende acteur ter wereld rijgt de flops aan elkaar en van zijn fortuin schiet maar weinig meer over. In amper 13 jaar tijd joeg Depp er zo’n 550 miljoen euro door. Een overzicht van zijn exuberante uitgaven.

Tussen juni 2009 en juni 2010 was Johnny Depp dankzij rollen in ‘Public Enemies’ en ‘The Tourist’ de best verdienende acteur ter wereld. Mede dankzij zijn rol als kapitein Jack Sparrow in ‘Pirates of the Caribbean’ verdiende hij een gigantisch kapitaal, zo’n 550 miljoen dollar in amper 13 jaar. Maar hoe snel hij zijn fortuin vergaarde, zo snel spendeerde hij het ook.

“Depp, en Depp alleen, is volledig verantwoordelijk voor de financiële chaos waarin hij zich nu bevindt”, zei Depps voormalige manager Joel Mandel eerder dit jaar. Mandel en Depp zijn momenteel verwikkeld in een rechtszaak, want de acteur verwijt zijn ex-manager van wanbeheer. Maar zoals Mandel zelf zegt: Johnny Depp is grotendeels zelf verantwoordelijk voor zijn schulden. Want met deze uitgaven jaagt Depp er met een razend tempo miljoenen door.

Huizen

Ongeveer 65 miljoen euro ging naar de aankoop van zijn 14 huizen, waaronder een landgoed van 18 hectare in het zuiden van Frankrijk. Depp bezit ook verschillende eilanden in de Bahama’s, verschillende huizen en tal van penthouses in Los Angeles. Daarnaast kocht hij ook een boerderij in Kentucky.

Gitaren

Johnny Depp speelt ook een aardig stukje gitaar. Hij werkte al samen met Oasis, Red Hot Chili Peppers en Sex Pistols. En sinds 2015 maakt hij deel uit van de band The Hollywood Vampires. In totaal bezit Depp zo’n 70 gitaren.

Kunst

Johnny Depp is een groot kunstliefhebber en ook daar kijkt hij niet op een dollar meer of minder. Zijn kunstcollectie bestaat intussen uit meer dan 200 werken van Andy Warhol, Modigliani en Baquiat.

Privévluchten

Johnny Depp zal je niet snel aantreffen op een lijnvlucht, want de acteur vliegt graag privé. Elke maand spendeert hij honderdduizenden dollars aan privévluchten.

Voertuigen

Volgens documenten die ex-manager Mandel in de rechtbank voorlegde, bezit Depp 45 luxevoertuigen, waaronder een vintage Harley Davidson uit 1940. De motor is het eerste ‘extraatje’ dat Depp zich als beginnende acteur kocht.

Zetel van de Kardashians

Depps 19-jarige dochter Lily-Rose wou graag een zetel uit ‘Keeping Up With The Kardashians’, de realityshow van Kim Kardashian en haar familie. Papa Johnny kon de wens van zijn dochter niet negeren en kocht de zetel voor 5.600 euro.

Wijn

Depp spendeert maandelijks ongeveer 30.000 euro aan de meest exclusieve wijnen die hij van over de hele wereld laat aanvliegen.

Dokter

Johnny Depp wil dat zijn persoonlijke dokter te allen tijde beschikbaar is om zijn kwaaltjes te behandelen. Dat kost hem ongeveer 1 miljoen euro per jaar.

Eerbetoon aan overleden vriend

Eerder dit jaar moest Depp afscheid nemen van zijn goede vriend Hunter S. Thompson. Maar een gewoon afscheid is niet aan Johnny Depp besteed, want hij schoot de assen van Thompson de lucht in met een kanon. Die stunt zou maar liefst 4 miljoen euro gekost hebben.

Opslagruimte

Depp heeft dan wel 14 eigendommen, dat blijkt niet genoeg om al zijn spullen te stockeren. Naar verluidt bezit Depp nog 12 extra opslagruimtes, goed voor 400.000 euro. In de ruimtes stockeert Depp al zijn filmmemorabilia, waaronder spullen van Marlon Brando en Marilyn Monroe.

Bewaking

In de loop der jaren gaf Depp ongeveer 1,5 miljoen euro uit aan bewaking. Ook voor zijn moeder huurde hij veiligheidspersoneel in, maar zij stierf in 2016.

Ander personeel

In totaal stelt Depp 40 personeelsleden te werk, goed voor een kost van 2,5 miljoen euro per jaar.

Boetes

Veel inkomsten betekenen ook veel belastingen, maar die heeft Depp vaak niet op tijd betaald. De boetes voor te laat betaalde belastingen zijn intussen opgelopen tot meer dan 6 miljoen euro. Maar Depp houdt zijn voormalige manager hiervoor verantwoordelijk.