Zo heet het dochtertje van Rose Bertram en Gregory van der Wiel (en ze heeft al een eigen Instagramaccount)

28 februari 2018

10u00

Bron: Instagram 0 Celebrities De Nederlandse voetballer Gregory van der Wiel (30) en zijn Belgische vriendin Rose Bertram (23) zijn afgelopen weekend voor het eerst ouders geworden van een dochter. Nu hebben ze ook de naam van het meisje bekend gemaakt.

Het meisje kreeg de naam Naleya Rose Van Der Wiel. Het vier dagen oude meisje is niet alleen op de Instagrampagina van haar ouders te zien, ze heeft ook al haar eigen account. "Ik was niet van plan om een Instagramaccount voor haar te maken, maar toen ik zag dat er al pagina's met haar naam werden gemaakt, wilde ik zeker zijn dat ik een officiële account voor haar had zodat ik ervoor kan zorgen dat de updates echt zijn. Als haar mama wil ik alles in eigen handen hebben", vertelt Rose.

Naleya Rose Van Der Wiel born 24th February 2018 at 11:06PM canadian time. My little precious babygirl has finally arrived! ❤️Best Gift Ever Een foto die is geplaatst door null (@rose_bertram) op 26 feb 2018 om 17:06 CET

Daddy caught us on nap time 👶🏽 Ps : i wasn’t planning on making an instagram account for her obviously, but i saw some accounts with her name already and wanted to make sure to have my own account to post real updates.As her mommy i want to be in charge of anything that involves her! So you guys can follow. @naleyarose 💓 Een foto die is geplaatst door null (@rose_bertram) op 28 feb 2018 om 00:25 CET

With mom and dad 24hours after getting out of the womb❤️ Een foto die is geplaatst door null (@naleyarose) op 27 feb 2018 om 05:06 CET