Zo gaat het nu met Kris Humphries, 72 dagen lang meneer Kim Kardashian



24 augustus 2020

12u22

Bron: Mirror 0 Celebrities Negen jaar geleden stapte Kim Kardashian (39) in het huwelijksbootje met basketballer Kris Humphries (35). Hoewel hun huwelijk breed werd uitgesmeerd in Kim’s realityshow ‘Keeping Up With The Kardashians’, bleef het sprookje niet duren. Na amper 72 dagen was de scheiding al aangevraagd, en dat heeft behoorlijk wat indruk gemaakt op Kris, vertelt hij nu.

Toen Kim Kardashian in 2011 aankondigde dat ze verloofd was met basketballer Kris Humphries, trok haar familie grote ogen. Niet alleen had het koppel nog nooit een week samen doorgebracht, ze trouwden ook slechts negentig dagen na hun verloving - toen ze nog geen jaar samen waren. Toen zus Khloe haar bezorgdheden uitte, werd haar (tijdelijk) verboden om naar het huwelijk te komen. Het hield haar echter niet tegen om tijdens de ceremonie te fluisteren: “Ik geef hen zes maanden."

Het werden uiteindelijk slechts 72 dagen voordat Kim de scheiding aanvroeg. Daarop sloeg Kris terug met z'n eigen scheidingsaanvraag. Hij vond dat Kim hun huwelijk misbruikt had om hogere kijkcijfers te scoren. De scheiding had ook een weerslag op z'n openbare leven. De basketballer vertelde in een open brief dat hij na de scheiding uitgelachen en uitgejouwd werd op het veld. “Ik heb dit nooit gewild", schreef hij. “M’n hele leven wilde ik gewoon herinnerd worden als een geweldige atleet.”

Z'n relatie met Kim was wél echt, zegt hij. “Er is heel veel in dat wereldje dat niet helemaal echt is. Maar onze relatie was honderd procent echt. Toen duidelijk werd dat het niet werkte ... Wat kan ik zeggen? Het was klote. Het is nooit makkelijk om die schaamte mee te maken - tegenover je vrienden en je familie. Maar wanneer het zo publiek gebeurt, voor het oog van de wereld, dan is dat een heel ander niveau. Het was wreed.”

Donkere plek

Na de scheiding ging het ook mentaal minder goed met Kris, zegt hij. Hij kreeg last van angstaanvallen, vooral in grote menigten. “Een jaar lang bevond ik me op een erg donkere plek", zegt hij. “Ik wilde m’n huis niet verlaten. Je hebt het gevoel dat de hele wereld je haat, maar dat ze niet eens weten waarom. Ze kennen je niet eens. Ze herkennen alleen je gezicht. Ik wilde niet langer Kris Humphries zijn. Het is het meest geschifte gevoel ooit, om niet langer jezelf te willen zijn. En ik wilde niet eens mezelf verdedigen, want ik had het gevoel dat ik toch niet kon winnen."

Ondertussen gaat het een stuk beter met Kris. Hij ging op pensioen en verhuisde terug naar z'n geboortedorp in Minnesota. Daar is hij eigenaar van een keten van zeven Crisp & Green-restaurants. Hij heeft ook meer dan 10 Five Guys-franchises. “Kris probeert zo ver mogelijk van de spotlights te blijven", klonk het een tijdje geleden in US Weekly. “Hij geniet ervan om single te zijn.”