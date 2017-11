Zo bracht Taylor Swift Jimmy Fallon aan het huilen MVO

10u23 0 YouTube Jimmy Fallon en Taylor Swift Celebrities Deze week was Jimmy Fallon voor het eerst terug in zijn studio, na het overlijden van zijn moeder Gloria. De shows van de voorgaande week werden gepresenteerd door andere celebs, zoals Jennifer Lawrence, die invielen tijdens zijn afwezigheid. De eerste show met Jimmy terug op zijn vertrouwde plek, kende een wel heel bijzonde gast: Taylor Swift. Die maakte Jimmy echter onverwacht aan het huilen.

Aan het begin van zijn show vertelde Jimmy een aangrijpend verhaal over zijn moeder. "Toen mijn zus en ik nog klein waren, kneep mama altijd 3 keer in onze handen om 'ik hou van je' te zeggen. Toen ik vorige week bij haar in het ziekenhuis zat, kneep ze plots drie keer in mijn hand. Ik wist dat we in de problemen zaten, dat ze afscheid nam."

Aan het eind van de show maakte Taylor Swift haar opwachting. Ze bracht er voor het eerst haar nieuwe nummer 'New Year's Day'. Na het nummer liep ze meteen op Jimmy af om hem een knuffel te geven. Wat er toen gebeurde was niet te zien op het scherm, maar Mike DiCenzo, één van de schrijvers van de show, deed het hele verhaal uit de doeken.

"Ik zou graag een paar woorden zeggen over de eerste 'Tonight Show' sinds de dood van Jimmy's moeder," steekt hij van wal op Twitter. "Aan het begin van de aflevering vertelde hij een prachtig verhaal over zijn jeugd, dat niemand van ons ooit had gehoord. We waren allemaal diep geraakt. Zeker omdat wij Gloria ook hebben gekend en dol op haar waren. Die knuffel aan het einde van de aflevering, dat was 100% echte emotie. We zijn haar heel dankbaar. In haar liedje zong ze de lyric 'you squeezed my hand 3 times in the back of a taxi', iets dat leek te verwijzen naar het verhaal over Jimmy's moeder. Ook al had Taylor dat nooit kunnen weten. Het was een prachtig toeval. Ik zag hoe Jimmy in het donker zat te huilen. Iederéén backstage was aan het huilen."

"Daar komt nog eens bij dat Taylor helemaal geen ingeplande gast was. Maar omdat we iets speciaals wilden doen belden we haar last minute op. Ze hoefde er niet over na te denken en zei meteen 'ja'. Wat een geweldig toeval..."