Zita Wauters heeft hoofdrol in Ketnetserie beet

04 juli 2018

Celebrities Zita Wauters heeft de smaak van het acteren volledig te pakken. De 13-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser speelt de hoofdrol in een gloednieuwe fictiereeks voor Ketnet.

Het is nog wachten tot volgend jaar voor Zita op het kleine scherm haar acteerdebuut maakt, maar de opnames zijn wel al afgerond. Hoe de serie zal heten, is nog niet duidelijk. En ook over de verhaallijn wil Ketnet niets kwijt, maar het belooft een 'beestig' programma met dieren te worden. Zita vertolkt daarin de rol van het personage Lina. Haar tegenspeler is Junes Callaert (11), die vorig jaar de hoofdrol had in de Ketnetmusical 'Unidamu'. Ook Zita speelde al mee in een Ketnetmusical, maar dan in 'Kadanza Together' het jaar voordien. In oktober is ze te zien in 'Niet schieten', de nieuwe film van Stijn Coninx, en daarnaast maakt ze vlogs voor Ketnet. Begin dit jaar werd Zita op Het Gala van de Gouden K's, de awardshow van Ketnet, nog uitgeroepen tot Ketnet-ster van het jaar. Deze zomer doet ze ook mee aan de Ketnet Zomertour. (CD)