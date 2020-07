Zit de familie van Amber Head eigenlijk wel in haar kamp? “Haar zus dacht dat ze Johnny zou vermoorden” MVO

30 juli 2020

11u48

Bron: Sun/Mirror 0 Celebrities De rechtszaak tussen Johnny Depp (57) en The Sun zit erop, een uitspraak zal in september volgen. Amber Heard (34), Johnny’s ex-vrouw, hoopt dat hij zal verliezen. Zij beweert dat Depp haar jarenlang heeft misbruikt. Haar eigen familie lijkt haar echter tegen te spreken op dat gebied, zo blijkt uit recente onthullingen van The Sun.

Even waren ze bondgenoten die een verenigd front vormden tegen Depp, maar vandaag wordt duidelijk dat het eerder een ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’-situatie was. Vanaf het moment dat de deuren van de rechtbank achter hen dichtsloegen opende The Sun het vuur weer. Zo kwamen ze met een getuigenis van een collega die jarenlang met Whitney Henriquez, de zus van Amber, samenwerkte.

“Whitney verklaarde tijdens de rechtszaak dat Amber geen gewelddadig persoon was”, aldus Jennifer Howell, de collega in kwestie. “Maar ze loog. Door de jaren heen heeft ze verschillende keren aangehaald hoe agressief haar zus was. Het ging meestal over hoe slecht ze haar echtgenoot, Johnny Depp, behandelde. Ze zei me: ‘Amber is extreem gewelddadig, ze mishandelt hem. Ik snap niet dat Johnny dat pikt’.”

“Ze had het in de rechtbank ook over een incident uit 2015. Ze beweert dat Johnny haar wilde aanvallen, en dat Amber hem probeerde tegen te houden door hem te slaan. Later zou ze aan de deur zijn gezet, waardoor ze op de vloer van haar werkgever moest gaan slapen. Ik ben die werkgever, en ik kan je twee dingen vertellen: ten eerste sliep ze in mijn logeerkamer, niet op de vloer. En ten tweede: tegen mij zei ze dat Amber Johnny aanviel met zoveel agressie dat ze dacht dat ze hem ging vermoorden. Johnny zou helemaal niets hebben gedaan om dat uit te lokken. De situatie was dus omgekeerd: Whitney probeerde Johnny te beschermen tegen haar eigen zus.”

“Beter dan Elon”

Ook Ambers moeder lijkt eerder aan de kant van Johnny Depp te staan. Volgens Jennifer leerde ze tijdens haar vriendschap met Whitney ook haar moeder, Paige, kennen. “Paige vond het vreselijk dat Amber iets was begonnen met Elon Musk”, klinkt het. “Ze vond hem doortrapt en onbetrouwbaar. Hij had Amber een Tesla cadeau gegeven, waarvan achteraf bleek dat er afluisterapparaten inzaten. Bovendien hadden ze ruzie over embryo’s die ze samen hadden laten invriezen. Musk wilde ze na hun breuk laten vernietigen, Amber wilde ze bewaren om ooit nog een baby te krijgen. Paige noemde Johnny ‘een engel of een heilige in vergelijking met Musk’ en vroeg zich af waarom Amber niet gewoon bij hem was gebleven. Dan lijkt het mij sterk dat Amber haar iets verteld zou hebben over huiselijk geweld. Terwijl ze duidelijk niet aarzelde om haar vuile was met Paige te delen."

Jennifer heeft haar verklaring bij de rechtbank ingediend als bewijsmateriaal. Henriquez reageerde op de beschuldigingen: “Haar verhaal klopt niet, ik heb geen idee waarom ze die dingen vertelt. Het zijn allemaal leugens.”