Zijn zoon en kleinzoon krijgen niets: miljoenenerfenis van Kirk Douglas quasi volledig naar goede doelen TDS

24 februari 2020

10u06

Bron: ANP/Mirror 4 Celebrities Vrijwel het gehele vermogen van Kirk Douglas gaat naar goede doelen. De acteur, die eerder deze maand op 103-jarige leeftijd overleed, laat zo bijna 56,4 miljoen euro na aan allerlei organisaties. Volgens het Britse Mirror liet Kirk geen geld na voor zijn zoon Michael of zijn kleinzoon Cameron, al hebben zij hun schaapjes natuurlijk al lang op het droge.

Onder meer een kinderziekenhuis in Los Angeles en de Kirk and Anne Douglas Childhood Center kunnen rekenen op een deel van de erfenis, evenals het beurzenprogramma voor kansarme studenten van de St. Lawrence University en het Kirk Douglas Theatre in het bij L.A. gelegen Culver City. Een totaal van zo’n 46,2 miljoen euro zal worden verdeeld via de Douglas Foundation, die destijds werd opgericht door Kirk en zijn vrouw Anne.

Hoe de overige miljoenen uit de erfenis van Douglas worden verdeeld, is nog niet duidelijk. Al is het volgens het Britse Mirror wel duidelijk dat zoon Michael of kleinzoon Cameron Douglas geen geld zullen ontvangen uit de erfenis. Niet dat zij dat nodig hebben: doorheen zijn uiterst succesvolle carrière wist Michael zelf al meer dan 277 miljoen euro te verzilveren als acteur. En ondanks zijn zware drugsverslaving en problemen uit het verleden wordt ook het vermogen van Cameron Douglas op ruim 4 miljoen euro geschat.

Laatste groet

Vrienden en familie van Kirk Douglas hebben Kirk eerder deze maand een laatste groet gebracht. De acteur, die woensdag op 103-jarige leeftijd overleed, werd begraven in Los Angeles. Bij de dienst waren onder anderen Kirks 100-jarige vrouw Anne, met wie hij 65 jaar getrouwd was, en zijn zoons Michael, Peter en Joel aanwezig. Ook Michaels vrouw Catherine Zeta-Jones en hun zoon Cameron kwamen toen afscheid nemen.