Zijn Zayn Malik en Gigi Hadid terug een koppel? Verwijderde tweet doet uitschijnen van wel KD

03 maart 2019

13u44 0 Celebrities Zijn ex-One Direction-zanger Zayn Malik (25) en topmodel Gigi Hadid (23) weer samen? Fans denken van wel nadat Zayn een liefdesverklaring online gooide, al verwijderde hij die ook meteen weer. Vorige maand werd het ex-koppel ook al samen gespot in New York door een aandachtige reporter van TMZ.

Zayn en Gigi maakten eerder dit jaar bekend dat ze na twee jaar een einde aan hun relatie hadden gemaakt. Op social media bevestigden de twee toen hun breuk. Gigi schreef eeuwig dankbaar te zijn voor de liefde, tijd en levenslessen. Ook Zayn had alleen maar lovende woorden voor zijn ex.

(lees verder onder de foto)

Gigi en Zayn vielen in november 2015 voor elkaar tijdens een feestje in New York, een paar maanden nadat Zayn zijn verloving met zangeres Perrie Edwards had verbroken. Wat volgde was een flikkerlichtrelatie die klaarblijkelijk nog steeds aansleept.