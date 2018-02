Zijn vrienden getuigen: "Mark Salling was depressief en sloot zich af" MVO

01 februari 2018

08u30 0 Celebrities Volgens een vriend van 'Glee'-acteur Mark Salling, die deze week zelfmoord pleegde, "vocht Salling al jaren tegen zijn demonen en isoleerde hij zichzelf de afgelopen tijd van alles en iedereen. Het was een zeer eenzaam mens." Dit meldt E! News.

Een andere insider laat aan RadarOnline weten dat de acteur al eerdere pogingen had ondernomen om een einde te maken aan zijn leven, wat eigenlijk een schreeuw om hulp was. "Ik appte hem nadat hij in oktober zijn polsen had doorgesneden en vroeg of alles een beetje oké ging. Hij zei heel direct: nee. Ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Het was vlak voor zijn rechtszaak, hij zag daar enorm tegenop. Ja, wie zou dat niet doen? Iedereen is weleens depressief, maar ik heb dit niet serieus genoeg genomen. Ik dacht, het waait wel weer over."

Verdere details over de zelfdoding zijn nog niet naar buiten gebracht. Ook is er nog geen datum voor de uitvaart mede gedeeld.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op https://www.zelfmoord1813.be