Zijn Selena Gomez en Niall Horan aan het daten? KDL

08 oktober 2019

14u36

Bron: ANP 3 Celebrities De kans bestaat dat Selena Gomez (27) na haar relaties met zangers Justin Bieber (25) en The Weeknd (29) opnieuw voor de charmes van een zanger gevallen is. Selena werd namelijk gespot met voormalige One Direction-zanger Niall Horan (26).

De geruchten over de mogelijke nieuwe romance ontstonden nadat Selena en Niall gespot werden tijdens een etentje waarbij de zanger zijn arm rond de brunette had gelegd. Dat Selena op Instagram ook een foto deelde waarop te zien was dat ze naar Nialls nieuwe liedje aan het luisteren was, is voor sommigen een extra teken aan de wand dat er iets bloeit tussen de twee.

Enkel vrienden

Maar volgens een bron van E! News is er van een relatie (nog) geen sprake. “Selena en Niall zijn niet aan het daten”, klinkt het. “ Ze zijn altijd goede vrienden geweest en hebben door de jaren heen altijd contact gehouden. Ze willen ook samenwerken aan nieuwe muziek.” Het is niet de eerste keer dat Selena en Niall aan elkaar gelinkt worden. Toen ze in 2015 samen gespot werden op een feestje was er wel iets aan hand tussen de twee. “Ze kwamen samen toe en waren aan het kussen”, werd er destijds verteld.