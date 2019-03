Zijn scheiding is nog niet rond, maar Boris Becker is al opnieuw aan het daten KDL

11 maart 2019

16u40 0 Celebrities Boris Becker (51) ligt nog volop in (v)echtscheiding met zijn ex Lilly (42), maar dat houdt de voormalige tenniskampioen, en dan vooral zijn hormonen, niet tegen. Becker wordt namelijk gelinkt aan een Brits model.

Volgens Duitse media maakt Becker het de laatste tijd erg gezellig met Layla Powell, een 31-jarig model uit Londen. Nadat de voormalige tenniskampioen en zijn (bijna) ex-vrouw Lilly afgelopen week opnieuw naar de rechtbank moesten, trok Becker eropuit met de Britse schone. Hij en Layla werden samen in een Londens restaurant gespot en verlieten dat later ook in dezelfde wagen. Toen ze de volgende dag ook samen het huis van Boris verlieten, werd duidelijk dat de twee de nacht samen hadden doorgebracht.

Boris en Lilly, die samen een zoon van 9 hebben, maakten in mei vorig jaar bekend dat ze wilden scheiden. Die scheiding is uiteindelijk een bittere strijd aan het worden. Zo eiste Becker zelfs een drugstest van zijn ex om zo haar rol als moeder in vraag te stellen.