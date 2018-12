Zijn Miley Cyrus en Liam Hemsworth getrouwd? Fans denken van wel KD

24 december 2018

18u33

Bron: Instagram 0 Celebrities Miley Cyrus (26) en Liam Hemsworth (28) zouden stiekem in het huwelijksbootje gestapt zijn. Dat leiden fans af van enkele foto’s die een vriend van het koppel op zijn Instagram Stories deelde.

Miley en Liam hebben zelf niets bekendgemaakt en hebben ook niet op de geruchten gereageerd. De geruchten rond hun huwelijk kwamen er nadat Conrad Carr, een vriend van het koppel, enkele beelden deelde op sociale media.

Op zijn Instagram Stories zijn de gebroerders Hemsworth te zien, allen strak in het pak. Het filmpje toont hoe de broers drinken en feesten in het bijzijn van jong en oud. Op de achtergrond zijn roze ballonnen te bespeuren met de tekst ‘Mr.’ en ‘Mrs.’. Dat wijst op een huwelijk. Maar van wie? Fans van Miley Cyrus zijn het erover eens dat het een huwelijk van de zangeres is.

Miley zelf is maar op één beeld te zien. Op de foto die Conrad deelde, draagt de ‘Wrecking Ball’-zangeres een witte jurk en snijdt ze samen met Liam een taart aan. Volgens fans gaat het overduidelijk om een bruidstaart.

Miley en Liam hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze wilden trouwen. Het paar verloofde zich meerdere keren en had voor hun beruchte en tijdelijke breuk ook al trouwplannen. Het lijkt er nu op dat het huwelijk er ook effectief gekomen is.