Zijn John Legend en Kanye West nog vrienden? "We doen ons eigen ding"

01 juni 2020

15u04 0 Celebrities Jarenlang waren John Legend (41) en Kanye West (42) beste vrienden. Maar een meningsverschil over president Donald Trump (73) zette de verhoudingen op scherm. In The Sunday Times vertelt Legend hoe hun relatie nu is.

John Legend en Kanye West waren verschillende jaren erg goede vrienden. Zo organiseerden ze regelmatig etentjes met hun vrouwen erbij, en was John aanwezig op het huwelijk van Kanye en Kim Kardashian. Maar in 2018 liep het mis, toen Kanye een screenshot deelde van een gesprek met John. Die had aan zijn vriend laten weten: “Ik hoop dat je nog eens nadenkt over je steun voor Trump. Je bent veel te machtig en te invloedrijk om hem en waar hij voor staat, te steunen. Zoals je weet, heeft wat je zegt echt een betekenis voor je fans. Ze zijn loyaal naar jou toe en respecteren je mening. Zoveel mensen die van je houden, voelen zich verraden omdat ze weten welke schade de politiek van Trump kan aanrichten, vooral ten aanzien van mensen met een andere huidskleur. Laat dit geen onderdeel van je erfenis zijn. Je bent de grootste artiest van onze generatie." Daarop antwoordde Kanye: “John, ik houd van je en ik waardeer je bedenkingen. Maar dat je mijn fans en mijn erfenis erbij haalt, is een tactiek gebaseerd op angst, die je gebruikt om mijn vrije mening te manipuleren."

Harde woorden, en de vriendschap tussen beide heren leek dus zo goed als voorbij. Al nuanceert John dat in een interview met The Sunday Times. “Ik denk niet dat we minder goed bevriend zijn omwille van dat gedoe met Trump. Ik denk dat we gewoon ons eigen ding doen. Hij zit in Wyoming, ik woon hier in L.A. We hebben allebei opgroeiende families en daarnaast heb ik niet langer een formele zakelijke relatie met hem als artiest. Het lijkt me een natuurlijke levensloop.”

John voegt eraan toe dat hij en Kanye nooit eerder over politiek praatten: “Bij ons ging het bijna altijd over creativiteit en muziek. Hij bevindt zich muzikaal op zo'n andere plek. Hij maakt gospel. Daar richt hij zich momenteel op, en op het ontwerpen van kledij. We bevinden ons dus in een heel andere omgeving.”

