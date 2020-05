Zijn bizarre bilimplantaten oorzaak van Madonna’s slechte gezondheid? Fans zijn zeker van wel LOV

13 mei 2020

14u16 0 Celebrities Een jaar geleden waren fans van Madonna verward: wat was er aan de hand met haar billen? In een filmpje dat was opgedoken van een optreden met haar zoon David, zagen haar achterste rondingen er wel héél kunstmatig uit. Met een nieuwe Instagramfoto gooide ze dinsdagavond weer olie op het vuur, want daar poseert ze in een slipje.

De fans van Madge zijn er zeker van: ze liet haar achterste bewerken. De wilde speculaties over haar achterwerk zijn zeker niet nieuw, maar nu lijkt ze er zelf op te alluderen op Instagram. Ze poseert in een slipje met haar billen naar de spiegel gericht en schrijft: “Eindelijk krijg ik mijn regeneratieve behandeling voor mijn ontbrekende kraakbeen! Ik zou op en neer springen als ik kon na 8 maanden pijn! Wens me geluk!” De zangeres wordt al enkele maanden geplaagd door kwaaltjes, waardoor ze haar concerten meermaals annuleerde en zelfs de hulp van een wandelstok nodig heeft. Nu ze toegeeft een regeneratieve behandeling nodig te hebben voor een ontbrekend stukje kraakbeen, denken fans dat ze toegeeft dat ze implantaten heeft én dat dat grondig mis is gelopen.

Een regeneratieve behandeling is een proces waarbij cellen, weefsels of organen worden vervangen of ‘vernieuwd’. Haar nieuwe achterwerk zou dus wel eens flink wat schade kunnen hebben aangericht aan het lichaam van de gevallen Queen of Pop.

Het is niet de eerste keer dat Madonna de laatste weken in opspraak komt. Zo maakte ze een tijdje terug een video waarbij ze naakt in bad haar gedachten rond het coronavirus deelt. Het smakeloze filmpje kon op veel kritiek rekenen van vriend en vijand, maar dat weerhoudt de zangeres natuurlijk niet om door te gaan met haar bedenkelijke verschijningen.