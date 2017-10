Zij zwijgen niet langer: vrouwen getuigen massaal over aanranding en verkrachting op Twitter 14u18

Bron: Twitter 0 AP Alyssa Milano startte de hashtag #MeToo. Celebrities "Een Hollywoodbaas drogeerde me en verkrachtte me toen ik bewusteloos was. Ik was 26 jaar oud." Het is slechts een van de vele getuigenissen over aanranding en verkrachting die vrouwen wereldwijd delen onder de hashtags #metoo en #balancetonPorc. Over één ding zijn velen het eens: haast elke vrouw werd minstens één keer in haar leven geconfronteerd met een man die misbruik van zijn macht maakte.

De Amerikaanse actrice Alyssa Milano inspireert tal van vrouwen op social media met een eenvoudige tweet. Haar boodschap is eenvoudig en kort, maar heel krachtig. "Een suggestie van een vriend: als alle vrouwen die slachtoffer werden van aanranding of misbruik 'me too' als status schrijven, dan zouden mensen misschien beseffen hoe groot het probleem is." Sindsdien hebben tal van bekende en onbekende lotgenoten hun ervaringen over aanranding en machtsmisbruik gedeeld. De aanleiding voor haar tweet was het schandaal rond Hollywoodtopman Harvey Weinstein. Verschillende actrices hebben na jaren stilte onthuld dat ze door hem werden verkracht of dat hij hen een oneerbaar voorstel heeft gedaan. Sindsdien is hij zijn vrouw en zijn job kwijtgespeeld en werd hij uit de Oscars Academy gezet.

If you¿ve been sexually harassed or assaulted write `me too¿ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n Alyssa Milano(@ Alyssa_Milano) link

Me too https://t.co/ScX67Kmmiy Debra Messing(@ DebraMessing) link

This is how we roared today: we spoke our truth. @Twitter this is power of women.

STOP online harassment or lose us!#WomenWhoRoar #MeToo Amy Siskind(@ Amy_Siskind) link

Me too. I don¿t know if means anything coming from a gay man but it¿s happened. Multiple times. Javier Muñoz(@ JMunozActor) link

Milano heeft samen met Rose McGowan in de serie 'Charmed' gespeeld. Rose heeft opgebiecht dat Weinstein haar verkracht heeft. Vorige week schreef Milano een essay voor PatriotNotPartisan.com waarin ze zei dat een verklaring over Weinstein afleggen moeilijk was voor haar om persoonlijke redenen. Ze is namelijk goed bevriend met zijn vrouw Georgina Chapman. "Aanranding en verkrachting op de werkvloer draaien niet enkel rond Harvey Weinstein. We moeten dingen op een grote schaal veranderen. We moeten beter doen voor alle vrouwen wereldwijd."

Photo News Heel veel bekende dames hebben hun boekje open gedaan over het wangedrag van Harvey Weinstein.

Unfortunately, #metoo.

I¿m thinking this applies to pretty much every woman actually. We¿ll usually minimize it because we got used to it. Saskia Neirinckx(@ saskiaTHEWICKED) link

I was raped at 12 yo, at 30 yo. And during an abusive marriage while on prescription med.¿Long stories short. #meetoo Jenny Lynn Guinn(@ goodbyejenny) link

#MeeToo

Two guys in the bus thought it's okay to touch my legs under the dress. Even when I told them to stop. https://t.co/m8MYAyT72r Xoleras Quinn ¿¿(@ FreylisShan) link

Franse tweets

Ook in Frankrijk delen tienduizenden vrouwen hun ervaringen onder #balancetonporc (vrij vertaald: onthul het varken). Daar nam journalist Sandra Muller het initiatief door een onthullende tweet de wereld in te sturen. Daarin legt ze uit hoe zij met seksuele intimidatie te maken kreeg toen haar voormalige chef tegen haar zei: "Jij hebt grote borsten. Jij bent mijn type. Ik kan je de hele nacht laten klaarkomen."

" Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit" Eric Brion ex patron de Équidia #balancetonporc Sandra Muller(@ LettreAudio) link

#quellavoltache Hollywood big shot director with Napoleon complex gave me GHB and raped me unconscious, I was 26 years old #BalancetonPorc Asia Argento(@ AsiaArgento) link

A recent study showed almost 100% of women had experienced sexual harassment in the Paris metro. #metoo/#balancetonporc necessary. Evan O'Connell(@ evanoconnell) link

Mon ex beau père, de mes 12 à mes 14 ans. J'ai rien dit parce que j'avais peur, et parce que je me trouvais sale. ¿¿#balancetonporc Sindy ¿¿¿¿¿(@ SindyOfficiel) link

Le vieux porc qui glousse "jolie petites fesses" quand le vent soulève la jupe de ma gamine de 3 ans. TROIS ANS #balancetonporc ¿¿(@ erulelya) link

Un red chef, grande radio, petit couloir, m'attrapant par la gorge : "un jour, je vais te baiser, que tu le veuilles ou non" #balancetonporc Giulia Foïs(@ Giulia_Fois_) link

Bestaan er nog mannen die niet weten dat werkelijk alle vrouwen wel eens zijn aangerand of erger? Hoe kan dat? #metoo #yesallwomen Franka Hummels ¿¿¿¿(@ frankahummels) link

#MeToo In januari op een NS station, in juli op een feestplein en augustus tijdens een feestje. en allemaal dit jaar. ¿¿¿¿ Marit Bosman(@ alwaysmarit) link