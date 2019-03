Zij was voor hem z’n tweede mama, en toch... Diana Ross durft beschermeling

30 maart 2019

Diana Ross viert haar 75ste verjaardag, met een grootse tournee. De perfecte gelegenheid voor de superster om de bezoedelde nagedachtenis van haar vroegere protegé Michael Jackson te eren, zou je denken. Maar het blijft oorverdovend stil. Intimi van Diana menen te weten waarom.

Niemand heeft Michael Jackson met meer overtuiging verdedigd dan de Britse filmdiva Elizabeth Taylor. ‘In zijn hart is hij gewoon zelf een kind’, zei ze toen Michael 25 jaar geleden al beschuldigd werd van pedofilie. Elizabeth overleed in 2011, twee jaar na Michael Jackson. Maar de 75-jarige

Diana Ross is nog steeds in topvorm. Zij heeft het vroeger vaak opgenomen voor Michael. Maar nu de schokkende documentaire ‘Leaving Neverland’ de nagedachtenis van de King of Pop finaal heeft getorpedeerd en zijn nabestaanden Diana’s steun goed kunnen gebruiken, zwijgt ze.

Promopraatje

De band van Diana Ross met wijlen Michael Jackson is altijd héél hecht geweest. En net daar zoeken mensen die het doen en laten van de diva op de voet volgen de reden voor haar markante stilzwijgen.

Hoe Michael Jackon als knaapje in haar leven kwam, daarvoor moeten we terug naar de glorieperiode van The Supremes, het soultrio waarvan Diana het uithangbord was. In 1969 vertelde hun platenbaas en Diana’s toenmalige levenspartner Berry Gordy (nu 89) aan de internationale muziekpers dat zij een jongensgroep had ontdekt: The Jackson Five. Een promopraatje om de vijf broertjes Jackson te lanceren. Diana had wel als eerste het talent van de nog maar 10-jarige Michael herkend.

Grote voorbeeld

Berry Gordy zelf zag ook veel potentieel in de jongen en vroeg zijn vriendin om zich over Michael te ontfermen, zodat hij minder zou lijden onder de tirannie van zijn papa Joe Jackson. Michael zou Diana later zijn tweede mama noemen, maar zij gedroeg zich in die beginjaren zeker niet als een moeder. Ze was bijzonder fysiek, en flirtte constant met haar getalenteerde logé.

Michael, die als kindster toch al veel te jong in contact kwam met het gebrek aan moreel besef in de showbizz, werd verliefd op Diana. Hij zou zelfs beweren dat hij met haar zijn eerste seksuele ervaring had. Dat Michael zelf misbruikt werd als kind, is zeer waarschijnlijk, maar niet dat - zoals al jaren her en der wordt gefluisterd - Diana Ross daar verantwoordelijk voor was. De opgroeiende artiest Michael beschouwde Diana wel als zijn voorbeeld, en daar ging hij best ver in. Diana betrapte haar protegé ooit in haar kleedkamer terwijl hij zich schminkte zoals zij.

Duister geheim

Vóór Michael zich bij de plastisch chirurg een wipneusje liet boetseren, was het gezicht van Diana Ross zijn ideaal. En zij bleef de belangrijkste vrouw in zijn leven. In zijn testament stelde hij Diana zelfs aan als voogd van zijn kinderen. ‘Ik vertel haar alles’, verklapte Michael ooit. ‘Ook mijn meest duistere geheimen.’ Volgens intimi is dat de reden waarom Diana Ross niet reageert op de beschuldigingen van kindermisbruik in ‘Leaving Neverland’. Mogelijk was zij al veel langer op de hoogte, en heeft ze weinig zin om het verwijt te krijgen dat ze niet aan de alarmbel heeft getrokken. Hoe dan ook, ‘Leaving Neverland’ hangt toch een beetje als een schaduw over Diana’s verjaardagstournee.