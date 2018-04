Zien: Kylie Jenner huurt pretpark af voor verjaardag vriend MVO

30 april 2018

09u37 0 Celebrities Kylie Jenner (20) laat de verjaardag van haar vriend, Travis Scott, niet zomaar voorbijgaan. Dit jaar huurde ze het volledige Six Flags Magic Mountain pretpark in Californië af voor het feestje.

Travis werd 26, en deze party zal hem zonder twijfel nog lang uitblijven. Als verrassing nodigde de moeder van zijn drie maanden oude dochtertje Stomi al zijn vrienden en familie uit voor een avondje wilde attracties.

Gelukkig voor nieuwsgierige fans waren enkele van die attracties té wild voor onder andere Kim Kardashian. Zowel Kylie als Kim postten verschillende filmpjes en foto's van de avond online.

Zo toonde Jenner bijvoorbeeld de indrukwekkende verjaardagstaart, die helemaal in thema was. Op de taart is zelfs de kleine Stormi te zien in een rollercoaster, maar in realiteit bleef het meisje veilig thuis.

