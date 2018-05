Zien: Jennifer Lopez in sexy ondergoed achter de BBQ MVO

24 mei 2018

19u41 0 Celebrities Jennifer Lopez maakt het warm in haar nieuwste muziekvideo, waarin ze samen met Carbi B rondparadeert in sexy lingerie.

In de zwoele clip van 'Dinero' kreeg gastartiest DJ Khaled volop de kans om zich de ogen uit het hoofd te kijken. Jennifer Lopez en Cardi B pronken namelijk niet alleen in glamoureuze outfits, maar ook in hun ondergoed.

Lopez gaat zelfs een stapje verder en grilt zelfs even wat ribben op de BBQ in haar beste lingerie. Opgepast voor opspattend vet!