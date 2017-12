Zien: het huis van Meghan Markle in Toronto staat te koop MVO

07u01 0 Getty Images Meghan Markle verkoopt haar huis in Amerika nu ze permanent bij prins Harry woont. Celebrities Nu actrice Meghan Markle permanent naar Groot Brittannië trekt om bij haar grote liefde te zijn, staat haar huis in het Amerikaanse Toronto te koop.

Markle verblijft nu permanent bij haar verloofde, de Britse prins Harry, in Londen. Haar vertrek in Toronto telt drie slaapkamers, twee badkamers, een garage geschikt voor twee auto’s en een grote tuin. Voor Meghan verhuisde, bracht het koppel veel tijd door in de mooie villa. Wie ze van haar wil overnemen, moet er wel zo'n 1.395.000 dollar voor overhebben. Het is nog niet bekend of er al een bod op het huis is uitgebracht.

Dat het pand erg smaakvol werd ingericht, blijkt alvast uit enkele sfeerfoto's die we terugvinden op het Instagrampagina van Meghan.

And just like that...all was right in the world. Bogart & Guy. #theresnoplacelikehome #adoptdontshop Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 13 sep 2016 om 03:30 CEST

I spy @anderson_markus #whereswaldo #home #backyard #summer Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 24 jul 2016 om 00:04 CEST

High heels organized ✔️ Thanks for the closet inspiration @jessicamulroney #sickinbedphotoseries #boredtotears #shoes Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 16 jun 2016 om 02:36 CEST

We ball so hard. Really, we do. #birthdaysquad #partyanimals #legitimately #HBD #adoptdontshop #cuebogartyawning Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 05 aug 2016 om 05:11 CEST

Morning meditation. 🐾 #adoptdontshop Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 12 jul 2016 om 15:40 CEST

Always buy yourself flowers. Especially if they're #peonies #sickinbedphotoseries Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 14 jun 2016 om 00:12 CEST