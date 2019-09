Ziekte treft Kim Kardashian zwaar: “Iemand moest mij aankleden omdat de pijn ondraaglijk was” KDL

20 september 2019

16u14

Bron: ANP 0 Showbizz Kim Kardashian (38) heeft in het verleden al openhartig gesproken over de strijd tegen haar auto-immuunziekte psoriasis. Maar nooit eerder trad ze zo in detail over de pijnlijke gevolgen van de ziekte als op Poosh, de blog van haar zus Kourtney. Daar onthult de realityster ook dat ze lijdt aan artritis psoriatica, een combinatie van ontstekingsreuma en de huidziekte.

Kim was 25 jaar oud toen ze voor het eerst last kreeg van psoriasis. Ze kreeg rode vlekken op haar benen en buik. Na een bezoekje aan de dermatoloog bleven de verschijnselen vijf jaar lang weg, maar niet lang na haar dertigste verjaardag keerde het terug en begon haar echte strijd tegen de huidziekte.

De afgelopen acht jaar verschijnen er af en toe plekken op haar lichaam. “Begin dit jaar werd het heel ernstig. Het bedekte mijn hele gezicht en het grootste gedeelte van mijn lichaam”, vertelt de realityster. Op een nacht werd ze wakker en kwam ze erachter dat ze haar telefoon en tandenborstel niet eens kon vasthouden door de pijn. “Twee dagen gingen voorbij en ik weet nog dat ik naar Vegas moest vliegen voor de Jimmy Kimmel Show. Ik voelde mij de hele tijd zo ongemakkelijk omdat mijn handen zo zeer deden. Ik voelde me verschrikkelijk.”

Na de show trok Kim opnieuw naar de dokter. Uiteindelijk kwam ze erachter dat ze artritis psoriatica had. “Het is nog steeds pijnlijk en eng, maar ik was blij dat ik een diagnose had.” Een paar maanden later merkte ze dat de artritis niet alleen in haar handen zat. Op een dag lukte het haar niet om haar broek uit te trekken. “Ik kon die dag mijn beha niet eens aantrekken. Iemand moest mij aankleden omdat de pijn ondraaglijk was.” Kim probeert de ziekte nu te bestrijden met een gezond eetpatroon en leefstijl. “Als je psoriasis hebt, mag je het niet je leven laten ruïneren. Je moet doen wat nodig is om je goed te voelen, maar het mag de boel niet overnemen.”