Zieke Olivia Newton-John voelt zich stuk beter

16 augustus 2019

Bron: ET 2 Celebrities Het gaat stukken beter met zangeres Olivia Newton-John (70), bij wie eerder dit jaar voor de derde keer kanker werd geconstateerd. "Ik wil dat iedereen weet dat ik er nog ben en het goed gaat. Ik voel mij gezond", vertelt de ‘Grease’-ster aan Entertainment Tonight.

“Het was een moeilijk jaar omdat ik ook nog eens mijn heiligbeen brak en ik opnieuw moest leren lopen. Maar ik ben sterk, ik ben terug en ik voel mij goed en ben iedere minuut blij dat ik er nog ben”, vertelt Olivia Newton-John. De actrice geeft toe dat ze een verantwoordelijkheid voelt om andere mensen die met kanker te maken hebben te inspireren. “Ik hoor die verhalen en ze raken me”, legt ze uit. “Ik ben erg positief over mijn leven en mijn reis en ik hoop dat ik anderen kan inspireren om ook positief over hun leven te zijn. Ik ben blij als ik mensen kan entertainen maar ik voel me nog beter als ik mensen help.”

Olivia kampte in 1992 met borstkanker. In 2013 werd ze behandeld voor een tumor in haar schouder. Dit keer werd er een tumor in haar ruggengraat aangetroffen. In maart klonk de actrice nog erg strijdvaardig: “Elke dag is een cadeau, we weten toch niet echt hoe lang ons leven is. Ik ben erg dankbaar en ik ben van plan om hier nog lang te zijn. Ik heb nog zoveel te doen.”