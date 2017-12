Zieke Koen Crucke: "Ik sta voor een zeer zware opdracht vandaag" KDL

Slecht nieuws voor Koen Crucke. Ziektekiemen hebben de acteur en zanger zo in de ban dat hij tijdens Kerst verstek moest geven voor een concert, en nu heeft Koen bijna geen stem meer. Toch besloot hij vandaag op te treden tijdens de Samson & Gert Kerstshow.

"Dag lieve volgers. Ik had me mijn kerstdag anders voorgesteld. Lig geveld in bed met zware verkoudheid. En moet vanavond forfait geven in Overmere concert. Mijn diepe excuses (das de 2 keer maar in 50 jaar carrière)", schreef Koen gisteren op Twitter. De acteur en zanger wilde rusten om beter te worden, maar een dag later is er nog niet veel beterschap, zo blijkt.

"Ik sta voor een zeer zware opdracht vandaag. Bijna geen stem. Maar toch wil ik die duizenden kinderen en ouders niet in de steek laten. We gaan ervoor met hulp van mijn lieve collega's", schrijft Koen vandaag. De acteur stond vandaag dus als Alberto Vermicelli op het podium staan van de Samson & Gert Kerstshow. Of hij effectief de drie shows die vandaag gepland stonden mee kon spelen, is nog niet duidelijk.

Dag lieve volgers. Ik had me mijn kerstdag anders voorgesteld. Lig geveld in bed met zware verkoudheid. En moet vanavond forfait geven in Overmere concert. Mijn diepe excuses (das de 2 keer maar in 50 jaar carrière) pic.twitter.com/4v0anwnj0L KoenCrucke(@ Koen_Crucke) link

Gelukkig zijn er de films van Chaplin om mijn trieste kerst op te fleuren ( vandaag 40 jaar overleden) een prettige ontmoeting in Amsterdam enkele maanden geleden pic.twitter.com/dWPUsech3a KoenCrucke(@ Koen_Crucke) link

Ik sta voor een zeer zware opdracht vandaag. Bijna geen stem. Maar toch wil ik die duizende kinderen en ouders niet in de steek laten . We gaan er voor met hulp van mijn lieve collega’s ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/ZS6yOIfCwp KoenCrucke(@ Koen_Crucke) link