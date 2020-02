Zieke Elton John zegt weer concerten af TDS

18 februari 2020

13u43

Bron: ANP 0 celebrities Elton John heeft op doktersadvies besloten nog twee concerten in Nieuw-Zeeland uit te stellen tot volgend jaar. Dit meldt de Britse krant Mirror. De 72-jarige zanger stapte zondag voortijdig van het podium omdat hij niet meer verder kon. Elton kampt met een longontsteking, raakte zijn stem kwijt en verliet emotioneel het podium.

Aanvankelijk was het de bedoeling de concerten in Auckland deze week af te werken, maar dinsdag bracht de ‘Candle in the Wind’-zanger een emotioneel statement naar buiten. Daarin staat dat hij erg teleurgesteld is dat hij heeft moeten besluiten om de concerten uit te stellen.

Hij zegt: “Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan mijn fans voor het ongemak. Ik wil me voor 100% inzetten en ik ben bang dat dit momenteel niet lukt. Ik ben dankbaar voor de liefde en loyaliteit die jullie tonen en ik kan niet wachten om in januari volgend jaar terug te keren om mijn laatste shows in Nieuw-Zeeland op te voeren.”

De concerten die Elton John vanaf volgende week in Australië geeft gaan wel door. Elton John toert al bijna anderhalf jaar over de wereld met zijn afscheidstournee. In maart begint de zanger aan een nieuwe serie shows in Noord-Amerika. In het najaar keert Elton terug naar Europa. In totaal beslaat de hele tour al bijna driehonderd concerten.