Zie jij het? Volgens aandachtige fans is er heel wat mis met deze foto van de Kardashians TDS

02 augustus 2018

21u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Modelabel Calvin Klein heeft alle Kardashian/Jenner-zussen kunnen strikken voor een nieuwe lingerielijn. Kim Kardashian deelde gisteren trots het eerste campagnebeeld via Instagram, maar heel wat fans stelden zich meteen vragen. Zij menen namelijk dat er nogal wat bizarre dingen op de foto staan. Zie jij het?

Het begon allemaal met de onderstaande tweet, toen iemand zich afvroeg of alles oké is met Kourtneys arm. Wie goed naar het campagnebeeld kijkt, ziet immers hoe haar bovenarm veel dikker is dan het onderste deel. Volgens veel volgers is er sprake van een Photoshopblunder. Anderen menen dan weer dat het enkel een optische illusie is, door de lichtinval op het beeld.

KOURTNEY IS YOUR ARM OK YES OR NO pic.twitter.com/FvitVRDGvg Sarah Wainschel(@ Swainsch) link

Zwanger/Niet zwanger

Ook Khloé Kardashian en Kylie Jenner doen de wenkbrauwen fronsen. Op de foto is te zien hoe Khloé een bolle buik heeft van haar zwangerschap, terwijl Kylie met een slanke lijn staat afgebeeld. Onmogelijk,menen fans, omdat de twee zusjes tegelijkertijd in verwachting waren. Zowel Khloé als Kylie verwelkomden in april hun eerste kindje.

Bizarre hoek

En ook Kendall blijft niet gespaard. Fans vragen zich af waarom zij als enige zus zoveel kleren om het lijf heeft, in vergelijking met de rest van de clan. Ook de hoek waarin Kendall staat afgebeeld vinden velen bizar. Zij denken dat Kendall zelfs niet aanwezig was bij de shoot, en dat een andere foto van haar vakkundig werd 'geplakt' tussen die van haar zussen.