Zesde keer goede keer? Advocaat R. Kelly vraagt opnieuw vrijlating aan TK

05 september 2020

10u16

Bron: ANP 0 Celebrities Wie niet waagt, niet wint. De advocaten van de gevallen zanger R. Kelly hebben een zesde poging ondernomen om hun cliënt vrij te krijgen. Kelly zit sinds juli 2019 in de cel omdat er verschillende rechtszaken tegen hem lopen. Hij wordt beschuldigd van verschillende misdrijven, waaronder aanranding, mishandeling van een minderjarige, kinderporno, afpersing en belemmering van de rechtsgang.

De advocaten van Kelly doen verwoede pogingen om hun de voormalige zanger vrij te krijgen. Ze haalden onder meer de coronacrisis en het gevaar op een besmetting aan als reden, maar ook het feit dat de man zijn advocaten al sinds maart niet meer gesproken heeft door de lockdown. Omdat Kelly niet zou kunnen lezen en schrijven, is hij dus niet op de hoogte over de ontwikkelingen van zijn eigen zaak.

Die redeneringen vingen altijd bot bij de rechter, maar nu komen de advocaten met een nieuw argument aanzetten. Volgens hen kan de veiligheid van hun cliënt niet gegarandeerd worden, nu de man vorige week werd aangevallen door een andere gevangene. De dader zou gefrustreerd zijn door de maatregelen die genomen worden rond de zanger. “Elke keer dat er een pro-R. Kelly protest plaatsvindt buiten de gevangenis, gaat de hele faciliteit in lockdown”, aldus advocaat Steven Greenberg. “Als dat gebeurt kunnen de gevangenen bijvoorbeeld niet douchen. “De gevangenen krijgen daar al weinig de kans voor, dus worden ze boos.”

Sinds de aanval zit Kelly in een isoleercel. “Dat is de enige plek waar ze hem kunnen beschermen.” Toch vindt de advocaat dat niet toereikend. Kelly kan immers niet eeuwig in isolatie blijven. “Deze keer waren bewakers er snel bij om erger te voorkomen, maar wat als er iemand met een wapen zijn cel in gaat?”