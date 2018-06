Zes seizoenen 'The Voice', dat viert Koen Wauters met een baardje Redactie

27 juni 2018

00u00 0 Celebrities Hij zit al aan z'n zesde seizoen als jurylid in 'The Voice van Vlaanderen' en dus kan er wel een nieuwe look af, moet Koen Wauters (50) hebben gedacht.

Daarom gaat hij sinds kort met een baardje door het leven. Dat zullen we ook op tv te zien krijgen, want de audities van de wedstrijd worden nu opgenomen. In een Instagramfilmpje dat z'n collega 'Voice'-coach Natalia (37) online plaatste, is Koens behaarde kin te zien. Voor wie zich zorgen maakt over de hoeveelheid haargroei in 'The Voice': Alex Callier en Bart Peeters lijken wel nog steeds baardloos te zijn. (IDR)