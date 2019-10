Zes maanden rijverbod en 10.300 euro boete voor Pete Doherty KDL

08 oktober 2019

16u16

De zware voet van Pete Doherty (40) breekt hem zuur op. De Britse muzikant heeft een rijverbod van zes maanden en een hoge boete aan zijn been.

Pete kreeg de straf na een reeks snelheidsovertredingen waarbij hij maar liefst vier keer geflitst werd in dezelfde straat. De maximumsnelheid bedraagt er 50 kilometer per uur, maar Pete reed telkens minstens 58 en een keertje zelfs 64 kilometer per uur met zijn Volkswagen Transporter.

Pete probeerde nog verzachtende omstandigheden in te roepen, zo vertelde hij dat hij zijn snelheid niet op zijn dashboard kon aflezen omdat het lampje stuk was.

Naast het rijverbod kreeg Pete ook nog 21 strafpunten op zijn rijbewijs en een boete van ruim 10.300 euro.