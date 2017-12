Zendaya is de favoriete on-screen kuspartner van Zac Efron, en wel hierom MVO

Zendaya en Zac spelen samen in 'The Greatest Showman'. Celebrities Zendaya en Zac Efron spelen samen in de Golden Globe-genomineerde film 'The Greatest Showman'. De kus die ze daarin delen was volgens Zac de beste die hij ooit gehad heeft op het scherm.

"Mijn kus met Zendaya in 'The Greatest Showman' was waarschijnlijk mijn beste on-screen kus ooit, dat wordt moeilijk om te overtreffen," liet Zac zich ontvallen over de opnames van de prent. Hoewel er een duidelijke chemie heerst tussen de twee jonge acteurs, ziet Zendaya zelf dat liever genuanceerd.

"Ik denk dat dat te maken heeft met het verhaal van de film," lacht ze wanneer ze er live bij de 'Kelly en Ryan'-show naar gevraagd wordt. "Onze personages worden verliefd in een tijd waarin een relatie tussen hen twee nooit aanvaard zou worden door de maatschappij. Ook vandaag blijft dat relevant. We leven nog altijd in een tijd waarin mensen elkaar willen vertellen van wie ze wel en niet mogen houden."