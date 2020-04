Zelfs O.J. Simpson denkt dat Carole uit 'Tiger King' haar man vermoordde: “Hij is zonder twijfel sashimi voor de tijgers geworden” LOV

02 april 2020

08u02

Bron: TMZ 6 Celebrities De true crime docureeks ‘Tiger King’ van Netflix blijft de gemoederen maar beroeren. Voedde Carole Baskin haar echtgenoot aan de tijgers? O.J. Simpson, zelf nog maar sinds 2017 uit de cel, is overtuigd dat de man vermoord werd. “Hij is sashimi voor de tijgers geworden.”

Dierenactiviste Carole Baskin werd in ‘Tiger King’ niet bepaald in een goed daglicht geplaatst. Hoewel ze zich inzet voor het redden van tijgers in gevangenschap, krijgt de vrouw heel wat verdachtmakingen aan haar adres. Zo verdween haar man, Jack Donald Lewis, spoorloos. Haar tegenstanders en heel wat kijkers geloven echter dat er iets gruwelijk gebeurde. Carole zou haar (steenrijke) echtgenoot eigenlijk door de vleesmolen gedraaid hebben, om als hapje te voeden aan haar vele tijgers. Een zaak die al zelfs veel celebrities bezig hield, zoals onder andere Kim Kardashian en Sam Smith die verslingerd geraakten aan de reeks.

Ook O.J. Simpson denkt er het zijne van, de man van wie velen nog altijd vermoeden dat hij zijn ex-vrouw Nicole Simpson en haar vriend vermoord heeft, ook al werd hij daarvoor vrijgesproken. De voormalige footballster keek de reeks in één ruk uit en deelde zijn bevindingen op sociale media. “Er is geen twijfel mogelijk dat die vrouw haar echtgenoot sashimi voor de tijgers is geworden”, zegt hij. Hoewel Baskin die aantijging al meermaals ontkende, zegt Simpson er helemaal niets van te geloven. Hij zet ook kwaad bloed bij heel wat mensen, door de huidskleur van Carole aan te halen. “Blanke mensen! Wat is dat toch met jullie en wilde dieren? Laat ze met rust!” Een uitspraak die gevoelig ligt, gezien het feit dat Simpson werd vrijgesproken nadat zijn advocaten hevig in hadden gezet op de rassenkwestie.

Rassenkaart

Ondanks het feit dat er geen andere verdachten waren en het er meermaals op leek dat er sluitend bewijs van zijn schuld was gevonden, werd Simpson in 1995 vrijgesproken voor de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. De verdediging speelde de rassenkaart en voerde aan dat de overwegend blanke politie hem achter de tralies wou op basis van zijn etniciteit. Achteraf gaven juryleden toe dat ze hem wel degelijk schuldig hadden moeten verklaren.

Simpson belandde alsnog in de cel in 2007 voor een reeks andere ernstige misdaden, waar hij 33 jaar voor kreeg. Daar hoefde hij maar enkele jaren van uit te zitten, want O.J. mocht de gevangenis vroeger verlaten. Familie van Nicole en haar vriend Ron Goldman waren zwaar ontgoocheld en in shock dat de voormalige sporter vervroegd vrijkwam. De zus van Nicole lachte toen Simpson zei dat hij een “voorbeeldgevangene” was en “een conflictvrij leven” leidde. Volgens Tanya Brown sloeg hij haar zus regelmatig “los van het feit of hij haar en Ron nu effectief vermoord heeft of niet”.

