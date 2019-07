Zelfs de vader van Bryce Dallas Howard kan zijn dochter en Jessica Chastain niet uit elkaar houden SD

11 juli 2019

12u05 0 Celebrities Dat actrices Bryce Dallas Howard (38) en Jessica Chastain (42) erg op elkaar lijken, valt niet te ontkennen. De gelijkenis is zo treffend, dat zelfs Howards vader in de war is. Dat vertelde Jessica Chastain tijdens een persconferentie.

Jessica Chastain vertelde tijdens een persconferentie voor de film ‘X-Men: Dark Phoenix’ dat de vader van Bryce Dallas Howard, regisseur Ron Howard, de twee niet uit elkaar kan halen. “Op een dag was ik in een Apple-winkel en Ron Howard was daar ook", herinnerde ze zich. “Ik liep voorbij en dacht: ‘Hé, dat is Ron Howard.’ Mijn vriend die bij me was, vertelde dat Ron zich omdraaide en zei: ‘Ik denk dat ik Bryce net zag.’ We lijken echt zo hard op elkaar.”

De actrice gaf toe dat ze soms zelf niet kan geloven hoe hard ze op haar collega lijkt. “Voordat ik echt doorbrak, herinner ik me dat ik op de metro zat en in een magazine aan het lezen was. Er stond een kleine foto van haar in, en ik dacht: ‘Wat doe ik in dit magazine?’ Ik dacht écht even dat ik dat was.”

Samen in ‘The Help’

Het werd pas echt raar toen de twee samen in de film ‘The Help’ speelden. “De eerste keer dat we elkaar ontmoetten, was toen we het script van ‘The Help’ zouden lezen”, vertelde Chastain. “We keken elkaar aan - want we krijgen dat erg vaak te horen - namen elkaars hand vast en zeiden: ‘Laten we een spiegel zoeken.’ En we vonden een spiegel, keken naar elkaar ... en besloten: ‘Ja, we lijken echt als twee druppels water op elkaar.’”

De actrice vindt het in ieder geval niet vervelend wanneer ze met Bryce vergeleken wordt. “Kijk, ze is erg groot en haar neus is meer uitgesproken. Er zijn kleine dingen aan ons die verschillend zijn, maar we zien er zeker uit als familieleden. Ik zie het als een compliment. Ik vind haar geweldig.”

Ron Howard is trouwens niet de enige ouder die in de war is. Ook de moeder van Zoe Saldana verwart haar dochter soms met Thandie Newton.