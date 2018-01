Zelfmoordvideo van Logan Paul zal grote gevolgen hebben voor YouTube MVO

YouTube Logan Paul in het Japanse 'zelfmoordbos'. Celebrities YouTube-vlogger Logan Paul deed heel wat stof opwaaien omdat hij een lijk toonde in het 'zelfmoordbos' van Japan. Niet alleen zijn carrière zal daardoor grondig veranderen, maar ook YouTube zelf staat op een keerpunt.

"We moeten ons gaan afvragen of YouTube zelf wel genoeg doet om zulke beelden van hun site te houden", zegt Sarah Roberts, een hoogleraar aan UCLA, die zich specialiseert in het bestuderen van content op websites. "De heisa rond Paul zal binnenkort wel gaan liggen, maar dat neemt niet weg dat zulke content een groot probleem is op YouTube."

"Men moet zich afvragen of ze zulke filmpjes bewust laten staan", gaat Roberts verder. "Zoeken ze zulke content bewust op? Laten ze het bewust staan? Het antwoord daarop is momenteel 'ja', en dat is verontrustend, zeker gezien er zoveel jonge kijkers op de site zitten."

Geen leeftijdsrestrictie

Pauls filmpje werd herhaaldelijk gerapporteerd bij de site, toch kozen de beheerders ervoor om het te laten staan, zonder er zelfs maar een leeftijdsbeperking bij te plakken. Paul heeft het filmpje ondertussen zélf verwijderd, maar er bestaan nog veel kopieën van zijn opnames. Die staan vandaag nog gewoon op YouTube.

"Op die manier moedigt de site zulke filmpjes aan", aldus Roberts. "Het is een marketingstrategie. Nochtans bestaan er regels op YouTube, die zulke beelden verbieden als ze niet door een expert over zware onderwerpen zijn goedgekeurd. De boodschap zou op een correcte manier gebracht moeten worden, niét door een lijk te tonen, bijvoorbeeld. Maar het blijkt in de praktijk wel wat anders te gaan. De regels worden heel inconsequent toegepast, waardoor roekeloze filmmakers hun kans zien om snel veel clicks te halen door ongepaste beelden te tonen."

Het zou ook zo zijn dat YouTube, telkens er een filmpje van een bepaalde gebruiker moet worden verwijderd, dat account een 'strafpunt' zou geven. Na drie strafpunten wordt het hele account verwijderd. Ook dat gebeurt zelden.

Normen en waarden

Professor James Grimmelman, expert in gedrag op sociale media, beaamt dat er een groot probleem bestaat dat dringend aangepakt moet worden. "Dat Logan dit filmpje heeft gemaakt betekent dat hij dat vond passen binnen de normen en waarden van YouTube. Hij is al langer bekend met het medium en kwam er vast veel zulke beelden tegen, waardoor hij dacht dat dit best wel kon. Slechte morele inschatting van hem, maar ook YouTube is deel van het probleem."

YouTube zelf heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.