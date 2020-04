Zelfmoordpogingen, armoede en twee scheidingen: het turbulente leven van Eminems grote liefde Kim Silke Denissen

02 april 2020

19u00

Bron: Rolling Stone/People/NickiSwift/NewsChannel10 2 Celebrities "Van al mijn verwezenlijkingen, ben ik hier het meest trots op." Eminem (47) was duidelijk in een emotionele bui toen hij onlangs over zijn dochter Hailie (24) vertelde . Ze is de dochter van Marshall Mathers, zoals de rapper echt heet, en Kimberly Anne Scott (45). Het koppel deelt ook de voogdij over Whitney (17), Kim's dochter uit een andere relatie, en Alaina (26), de dochter van Kim's overleden tweelingzus. Maar wie is Kim eigenlijk?

Kimberly Anne Scott wordt op 9 januari 1975 geboren, samen met haar tweelingzus Dawn. Haar kindertijd is niet gemakkelijk; de twee meisjes worden seksueel misbruikt door hun aan alcohol verslaafde stiefvader en lopen al snel van huis weg. Wanneer ze dertien jaar oud is, ontmoet ze de 15-jarige Eminem op een feestje. “Ik sta bovenop een salontafel, zonder T-shirt, met een hoedje van Kangol op mijn hoofd, en ik zing mee met ‘I’m Bad’ van LL Cool J”, herinnert Marshall zich. “Wanneer ik me omdraai, zie ik haar. Rokend bij de deur.”

Knap en rondborstig

De twee worden verliefd, en al snel nodigt Marshall Kim uit om mee naar huis te komen. Dat schrijft zijn moeder, Debbie Nelson, in haar biografie ‘My Son Marshall, My Son Eminem’. “Marshall kwam thuis na school met een grote, chagrijnige blondine. Hij stelde haar voor als Kim Scott. Kim zei dat ze vijftien jaar oud was, en ik had geen reden om daaraan te twijfelen. Ze was zo knap en rondborstig dat ze evengoed had kunnen doorgaan voor zeventien.” Hoewel al snel uitkomt dat Kim nog maar dertien jaar oud is, beginnen zij en Marshall een relatie. Het meisje trekt zelfs in bij de familie. “Waarom liet ik dat toe?”, stelt Debbie zich de vraag. “Ik ving al jaren kinderen op. Ons huis zat steeds vol met mensen die ronddwaalden en zwervers. Ik zag Kim als een uitdaging, iemand die ik hopelijk een beter leven zou kunnen geven. Toch vertrouwde ik haar niet. Toen ze zich op haar gemak begon te voelen bij mij, begon ze ook problemen te veroorzaken.” De twee vrouwen komen dan ook regelmatig in conflict, waarop Marshall zijn moeder smeekt om geduldig te zijn. “Ze is mijn meisje, jij bent mijn moeder. Laat me alsjeblieft niet kiezen.”

Toen ze ontdekte dat ik onze dochter gebruikt had om een liedje te schrijven over hoe ik haar vermoordde, ontplofte ze Marshall Mathers

Hailie

Wanneer Marshall in het derde middelbaar zit, en dus zo'n vijftien jaar oud is, verlaat hij de schoolbanken. Hij wil het maken als rapper en gaat daarom werken. Debbie zet haar zoon aan de deur en samen met Kim verhuist hij naar een door misdaad geteisterde buurt. “De buurten waar we woonden, waren klote”, zegt Kim daar later over. “Op twee jaar tijd heb ik vier tv’s en vijf videospelers gehad.” Diefstallen zijn dan ook dagelijkse kost, en de dieven permitteren zich veel vrijheden. “Hij (de dief, red.) liet de pindakaas, de jam en de rest gewoon op tafel staan en stal niets”, herinnert Marshall zich. “Maar toen kwam hij terug en nam hij alles mee - behalve de zetels en de bedden. Onze kussens, kleren, het tafelzilver - alles.” Dat Kim in 1995 - ze is dan twintig jaar oud - zwanger wordt van dochtertje Hailie Jade, maakt het er niet makkelijker op. Het kersverse gezinnetje gaat opnieuw bij Debbie wonen, maar dat duurt niet lang. “Mijn moeder nam drugs en slikte pillen, dus ze kreeg stemmingswisselingen", vertelt Marshall. “Toen ze ging slapen, was alles prima, maar wanneer ze wakker werd, gilde ze: ‘Klootzakken, ga weg!’”

Een jaar na de geboorte van Hailie gaan Kim en Eminem uit elkaar. Marshall trekt opnieuw in bij zijn moeder, Kim verhuist samen met Hailie naar een klein appartementje. Om zijn frustraties te uiten, creëert Marshall z’n alter ego Slim Shady. Hij haalt hard uit naar z’n ex. In ‘97 Bonnie and Clyde’ beschrijft hij bijvoorbeeld hoe hij - samen met dochter Hailie - Kim doet verdrinken in een meer. Om de zaken nog wat erger te maken, laat hij zijn dochter enkele stukjes inzingen. “Ik loog tegen Kim en vertelde haar dat ik Hailie die dag meenam naar Chuck E. Cheese (een Amerikaans ketenrestaurant, red.)”, bekent hij. “Maar eigenlijk nam ik haar mee naar de studio. Toen ze ontdekte dat ik onze dochter gebruikt had om een liedje te schrijven over hoe ik haar vermoordde, ontplofte ze." Dat Kim en Marshall op dat moment voorzichtig toenadering zochten, maakt de klap alleen maar erger.

Muzikale moord

Een jaar later brengt Eminem de ‘Marshall Mathers LP’ uit, met daarop de single ‘Kim’. In die voorloper van ‘97 Bonnie and Clyde’ legt hij uit hoé hij Kim vermoordt. “Snap je het niet, trut, dat niemand je kan horen?/Zwijg nu verdomme en onderga wat jouw kant uitkomt/Je werd verondersteld van me te houden”, rapt hij - vrij vertaald. “Als ik haar was, zou ik weggelopen zijn toen ik dat hoorde", zucht Dr. Dre, de producent van het nummer. Maar de liefde tussen Kim en Marshall blijkt té sterk en in 1999 stappen ze in het huwelijksbootje.

Hij werd arrogant en zelfingenomen Kim Mathers

Hun huwelijksgeluk duurt echter niet lang, want na amper een jaar probeert Kim zelfmoord te plegen. Dat haar echtgenoot - ondanks haar uitdrukkelijke vraag om het niét te doen - het nummer ‘Kim’ brengt tijdens een optreden waarop zij aanwezig is, kwetst haar erg. Zeker wanneer hij een opblaaspop mee op het podium trekt en enkele rake klappen uitdeelt. “Toen ik zag hoe het publiek daarop reageerde, hoe iedereen juichte, de woorden meezong en lachte, voelde het alsof iedereen naar me staarde", zegt Kim later. “Ik wist dat het over mij ging. Die nacht ging ik naar huis en probeerde ik om zelfmoord te plegen." Een maand later vraagt Marshall de scheiding aan.

Tweede huwelijk

Terwijl Eminems carrière hoge toppen scheert, neemt ook hun liefde een nieuwe vlucht. In januari 2006 stappen ze voor de tweede keer in het huwelijksbootje. Maar ook dan blijft het niet duren. Na amper drie maanden dient Marshall opnieuw de scheidingspapieren in. Volgens Kim heeft zijn drugsverslaving met de breuk te maken. “Hij heeft problemen, weet je? Een bepaald probleem. Ik had gehoopt dat we therapie zouden kunnen volgen en een oplossing hadden kunnen vinden.” Maar ook zij ziet ondertussen in dat het misschien niet echt gaat werken tussen hen. “Hij werd arrogant en zelfingenomen", zucht ze. “Hij wil constant geprezen worden voor alles wat hij voor mij en de kinderen gedaan heeft.”

Tweede zelfmoordpoging

In oktober 2015 onderneemt Kim een tweede zelfmoordpoging. Ze wordt gearresteerd nadat haar Cadillac Escalade ondersteboven wordt teruggevonden. Zijzelf is op dat moment onder invloed. “Ik deed het bewust, het spijt me zo”, zegt Kim later over de gebeurtenis. “Ik had nooit verwacht dat ik hier levend uit zou komen. Ik ging naar het einde van een weg waar niemand anders gewond zou raken. En ja, ik dronk, ik slikte pillen en ik mikte op de paal.” In de nasleep van de zelfmoordpoging blijkt Marshall wel een steun en toeverlaat: “Hij is echt behulpzaam geweest. We zijn erg goede vrienden. We proberen gewoon om samen onze kinderen op te voeden en het zo normaal mogelijk voor hen te maken.”

Enkele maanden later krijgt ze een tweede klap te verwerken: haar tweelingzus Dawn sterft aan wat een heroïne-overdosis lijkt. “Ik zal me nooit meer heel voelen”, zegt Kim. “Ik zal haar missen tot we weer samen zijn.” Het is de laatste keer dat Kim in het openbaar verschijnt. Die eer laat ze tegenwoordig aan haar ex-man en haar kinderen.

