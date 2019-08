Zeker vijf doden in Algerije bij concert rapper IB/redactie

23 augustus 2019

03u05

Bron: AD 0 Celebrities In de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn gisterenavond zeker vijf mensen omgekomen toen er paniek uitbrak tijdens een concert van de lokale rap-ster Abderraouf Derradji. Dat heeft een lokaal ziekenhuis bekendgemaakt.

In een stadion in de Algerijnse hoofstad waren duizenden mensen bijeen voor de show van de 29-jarige Derradji, die ook bekend is als ‘Soolking’. Wat er precies is gebeurd en waardoor de dodelijke slachtoffers vielen is nog onduidelijk.