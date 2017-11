Ze zijn goed bezig: Familie Planckaert slaat aan het bloggen MVO

Het is al een tijdje gelden dat we de familie nog elke week op tv konden bekijken, maar online kan je nog wel een blik binnenwerpen ten huize Planckaert.

Stephanie Planckaert en echtgenoot Christopher hebben hun eigen B&B, die toepasselijk Ten Huize Planckaert gedoopt werd. Hoewel het in het verleden eerder rustig was op hun Facebook pagina, is er nu volop leven in de brouwerij.

In enkele recente blogfilmpjes, ofwel 'vlogs', kan je onder andere zien hoe de kids verkleed waren met Halloween, maar ook hoe je de lekkerste wafels kan bakken. Iluna, Mageno en Elara weten precies hoe dat moet.

Extra schattig: Het begint steeds duidelijker te worden dat oudste dochter Iluna als twee druppels water op haar moeder lijkt.

Het meest recente vlog kan je hieronder alvast bekijken:

Tenhuizeplanckaerts Opvolging verzekerd !@tenhuizeplanckaerts , 🍪🍪🍪