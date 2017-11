Ze zei 'ja': Serena Williams getrouwd met Alexis Ohanian MVO

07u02

Bron: ANP 0 Photo News Serena en Alexis Celebrities Serena Williams heeft haar ja-woord gegeven aan Alexis Ohanian, mede-oprichter van 'Reddit'. Serena (36) en haar kersverse echtgenoot (34) werden elf weken geleden de trotse ouders van dochtertje Alexis Olympia en hebben nu hun geluk bezegeld. Volgens het blad 'People' waren onder andere Beyoncé, Kelly Rowland, Kim Kardashian, Eva Longoria en haar echtgenoot José Bastón aanwezig.

De ceremonie vond plaats in het 'Contemporary Arts Center' in New Orleans. Eerder was er al een 'rehearsal dinner' in het restaurant van celebrity chef Emeril Lagasse.

De geruchten dat Serena en Alexis in New Orleans zouden trouwen kwamen op gang nadat ze samen gezien waren in de stad. Ze bezochten toen een paar potentiële trouwlocaties. Op donderdag werden er al bloemisten bij de uiteindelijke locatie gespot, die allerlei versieringen aanbrachten voor de grote dag.