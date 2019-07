Ze was succesvoller dan Adele, nu weet niemand waar ze is: wat is er gebeurd met Duffy? TDS

10 juli 2019

11u09 2 Showbizz Van ‘Mercy’, over ‘Rain On Your Parade’, tot ‘Well, Well, Well’ - de kans dat je nog nooit een nummer van Duffy (35) hebt gehoord is haast onbestaande. Toen de zangeres haar debuutalbum ‘Rockferry’ op de markt bracht, schoot haar carrière uit de startblokken. Ze was succesvoller dan Adele, maar intussen is het tij gekeerd en lijkt Duffy compleet van de aardbol verdwenen te zijn. Wat is er gebeurd?

Een glansrijke muziekcarrière is voor de meesten van ons een onbereikbare droom. Toch leek de Welshe zangeres en songwriter Duffy die droom in realiteit te hebben omgezet. Toen ze haar eerste album ‘Rockferry’ uitbracht in 2008 was de plaat een instant hit. De plaat kwam in verschillende landen op de eerste plaats binnen in de hitlijsten en werd in het Verenigd Koninkrijk de bestverkochte plaat van het jaar. Het album won een Grammy voor Best Pop Vocal Album en wist ook drie BRIT-Awards in de wacht te slepen. ‘Rockferry’ ging meer dan 9 miljoen keer over de toonbank, waarmee Duffy het op dat moment zelfs beter deed dan Adele. Bovendien wist Duffy de kassa nog op andere manieren te laten rinkelen: zo scoorde ze een contract ter waarde van bijna 39 miljoen euro bij Coca Cola, als model voor het frisdrankenmerk.

Op dat moment ging het evenwel bergaf met de zangeres. In een interview gaf Duffy toe dat ze nooit wist hoe ze met haar beroemdheid en rijkdom moest omgaan. Het feit dat ze werd gebombardeerd tot superster toen ze een twintiger was, had een enorme impact op haar leven. “Het werd allemaal zo ingewikkeld. Ik vind het moeilijk om mij recht te houden in de muziekwereld als 25-jarige vrouw”, zei ze. “Waarom doe ik mijn job? Ik doe het niet om aanbeden of bewonderd te worden, niet om geld te verdienen of rijk te worden. Ik doe het omdat ik iets voortreffelijk wil doen. Dus ik dacht: ‘Misschien doe ik dit dan wel helemaal niet’.”

Strijd achter de schermen

Er was nog een andere reden om een muzikale stilte in te lassen: Duffy zat in een bitsige rechtszaak verwikkeld met haar voormalige manager Angela Becker. Die beweerde dat Duffy contractbreuk had gepleegd toen ze door de zangeres werd bedankt voor bewezen diensten. Manager Angela eiste zo’n 225.000 euro schadevergoeding van haar voormalige werkgeefster.

Na de juridische strijd tegen Angela leek Duffy het vertrouwen in haar entourage te zijn kwijtgespeeld. Ze bleef alleen achter, zonder echte manager of team achter de schermen. Ze begon optredens te annuleren, zoals in Monaco en Dubai, en wilde nadien nog amper het podium betreden. Van 2013 tot 2018 stond Duffy, voor zover geweten, welgeteld één keer op de planken, toen ze in New York optrad tijdens een concert ter ere van Edith Piaf.

Ontspoord

Volgens haar omgeving is Duffy pas echt ontspoord na de tegenvallende resultaten van haar tweede album. ‘Endlessly’ kwam uit in 2010 en wist in het VK niet hoger te klimmen dan de 9de plaats in de hitlijsten. “Ze is ontspoord en het is verschrikkelijk fout gelopen”, liet gitarist Bernard Butler weten, die samenwerkte met Duffy. “En misschien heeft ze al die problemen wel zelf veroorzaakt. Ik heb altijd veel sympathie voor Duffy gehad omdat ze erg jong was, ze kwam uit een klein dorp in Wales, en werd gewoon in het vuur gegooid. Iedereen zei haar steeds: ‘niet raar gaan doen’. Ja, niet moeilijk dat je dan van de rails gaat.”

Comeback

In 2015 leek Duffy even een comeback te maken: ze vertolkte als actrice de rol van Amerikaanse zangeres Timi Yuro in de film ‘Legend’ en nam nieuwe muziek op die diende als soundtrack voor de film. “Duffy is zo getalenteerd dat het geen naam heeft. Ik ben er zeker van dat haar comeback bijzonder succesvol wordt. Alle ogen zullen op haar gericht staan”, zei een insider toen. Maar daar dacht Duffy duidelijk anders over.

Want intussen is het 2019 en is er van een comeback nog steeds geen sprake. Ze heeft op dit moment geen contract bij een platenlabel en haar laatste post op de sociale media dateert intussen van 15 oktober 2017. En zo zal het allicht ook blijven, zo maakte Duffy zelf duidelijk tijdens een van haar laatste interviews. “Ik voelde mij een kleine meid in het midden van een grote en harde wereld. Ik stond op het randje van een zenuwinzinking. Ik begon zo hard aan mezelf te twijfelen en te denken: kan ik dit aan? Of wil ik verdwijnen? Ik heb een stap terug genomen. Ik dacht: ik moet het allemaal tot stilstand brengen. Enkele in de stilte kan je de waarheid horen. Ik moest dus al het lawaai zien te dempen.”

Haar vriendenkring stelt het nog duidelijker: “Duffy zal niet gevonden worden als ze niet gevonden wíl worden”.