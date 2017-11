Ze kan het nog steeds: Cara Delevingne model voor Jimmy Choo TDS

08u46

Bron: Jimmy Choo 0 Jimmy Choo Celebrities Cara Delevingne kan de modewereld maar niet achter zich laten. In 2015 zette ze vastberaden een punt achter haar modellenwerk om een acteercarrière na te streven. Maar nu bewijst Cara dat ze nog steeds in trek is als model: d e 25-jarige is het gezicht van de nieuwste Jimmy Choo campagne.

De campagne kreeg de toepasselijke naam 'Shimmer in the Dark', en werd ingeblikt door de Australische filmmaker Lorin Askill. We zien Cara op de knappe beelden op weg naar een avondje uit in de straten van New York. Ze is gekleed in een rood jurkje. En aan haar voeten draagt ze - uiteraard - glitterende Jimmy Choo enkellaarzen.

"Ik hou ervan om de straat op te gaan als ik in New York ben. De energie is er zo geweldig", aldus Cara. "Je kunt zoveel verbazingwekkende dingen zien en zoveel geweldige mensen ontmoeten."

