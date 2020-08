Ze is 29 jaar jonger, komt uit Duitsland en heeft al een man: dit is Nicole Poturalski, de nieuwe vlam van Brad Pitt

Celebrities

Brad Pitt (56) is smoorverliefd en niet van plan om dat nog te verstoppen. Volgens verschillende ooggetuigen is hij als een blok gevallen voor de charmes van Nicole Poturalski, een 27-jarig model uit Duitsland. De acteur en het model werden afgelopen weekend samen gefotografeerd en intiem gezien op een luchthaven in Zuid-Frankrijk, waar ze met een privévliegtuig arriveerden. Met hun romance slaat het koppel alle hoop onder fans op een verzoening tussen Brad en zijn ex-vrouw Jennifer Aniston (51) aan diggelen.