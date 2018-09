Ze had het zelf voorspeld: Pamela Anderson is weer single TK

10 september 2018

10u05

Bron: TMZ 0 Celebrities Pamela Anderson (51) heeft een punt gezet achter haar relatie met stervoetballer Adil Rami (32). Ze had het einde van hun affaire zelf voorspeld: amper een maand geleden vertelde ze dat ze niet verwachtte dat Adil lang bij haar zou blijven.

"Ik zei tegen Adil: op een dag val ik uit elkaar, weet je dat? Dus wees voorbereid. Laten we verliefd zijn zolang we verliefd zijn en als er ooit een dag komt dat je naar mij kijkt en denkt ugh, nou dan kan ik altijd nog in een ander land gaan wonen”, zei de beroemde blondine vorige maand tegen The Sun. Er werd toen ook gezegd dat Anderson graag nog een kindje wou met de voetballer.

Vreemd genoeg is het niet Adil, maar Pamela die volgens TMZ de relatie nu opblies, en wel na een huwelijksaanzoek van Rami. De Baywatch-actrice zou 'nee' gezegd hebben en dumpte de Fransman niet veel later. Haar verlovingsring zou ze aan haar 21-jarige zoon Brandon gegeven hebben.

Pamela en Adil waren iets meer dan een jaar een koppel. Ze leerden elkaar kennen tijdens de Grand Prix van Monaco. Een paar maanden geleden verhuisde Anderson nog naar een klein dorpje niet ver van Marseille, om dichter bij Rami in de buurt te kunnen zijn. Ze opende daar ook een bakkerijtje en een restaurant dat zich focust op veganmaaltijden. "Ik ben dol op dit gedeelte van de wereld. Het is mijn geadopteerde thuis", klonk het toen.