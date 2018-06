Zayn Malik wil relatie Gigi Hadid niet definiëren KDL

19 juni 2018

09u37

Het was aan, het was heel even uit en het is inmiddels weer aan: de knipperlichtrelatie tussen Zayn Malik (25) en Gigi Hadid (23) draaide de afgelopen weken overuren, maar de twee zijn naar verluidt weer helemaal gelukkig samen. Toch wil de voormalige One Direction-zanger geen etiket plakken op zijn relatie met het model, zo laat hij weten in een interview met het tijdschrift GQ.

"We zijn volwassen en hebben geen label nodig om te laten weten wat we met elkaar hebben, puur en alleen omdat andere mensen dat graag willen weten", vertelt Zayn in het magazine. "Gigi is iemand die mij ontzettend geholpen heeft om positiever te worden over bepaalde zaken."

De zanger heeft onlangs een boerderij gekocht in de Amerikaanse staat Pennsylvania, vlakbij Gigi's familie, die hij regelmatig bezoekt. Ook deelt hij een paard met model, dat ze de naam Cool hebben gegeven.