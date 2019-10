Zayn Malik werd na de breuk met One Direction aan zijn lot overgelaten door Robbie Williams: “Ik wilde hem niet bellen” Redactie

29 oktober 2019

21u02

Bron: AD 0 Celebrities Zanger Zayn Malik had het zwaar toen hij in 2015 de boyband One Direction verliet om zich te richten op zijn eigen carrière. Zayn vond het moeilijk om met alle aandacht voor zijn vertrek om te gaan, dus vroeg hij Robbie Williams om advies. Alleen dat advies kwam er nooit. Dat bekende Robbie maandag in GQ Magazine.

“Toen het management van Zayn mij vroeg of ik hem kon bellen om hem te helpen, dacht ik: ‘Helpen? Maar ik ben zelf ook verknipt’”, aldus de 45-jarige Robbie, die zelf in 1995 uit de immens populaire boyband Take That stapte om een solocarrière te beginnen.

“Ik wilde die knul niet opbellen en zeggen dat er geen hoop voor hem was. Dat wil je echt niet. 'Hey, ik weet dat je pas 24 jaar bent, maar het kan alleen maar erger worden. Het wordt ook alleen maar erger’”, grapt Robbie.

Als de zanger nu weer zo'n belletje zou krijgen, zou hij zijn collega wél helpen. “Ik zou 'm nu wel opbellen. Maar op dat moment had je mij echt niet aan de lijn willen hebben.”

Wie trouwens niet voor hulp hoeft aan te kloppen bij Robbie is Liam Gallagher. Met de voormalig Oasis-ster ligt hij al sinds 1995 overhoop. Hij noemt hem in het interview zijn aartsvijand. Sterker nog: hij benadrukt nog maar eens graag in de ring te stappen voor een professioneel gevecht tegen de zanger.