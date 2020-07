Zayn Malik verbreekt stilte na missen One Direction-jubileum TDS

31 juli 2020

19u03

Bron: ANP 0 Celebrities Zayn Malik (27) heeft vrijdag voor het eerst weer iets gepost op social media nadat hij vorige week geen aandacht had besteed aan het 10-jarig jubileum van One Direction. De zanger deelt een foto van zichzelf waarop hij met betraande ogen in de diepte tuurt.

Waarom Zayn, die samen met Gigi Hadid een baby verwacht, emotioneel is, is niet duidelijk. De 27-jarige zanger heeft geen tekst bij de foto geschreven. Vorige week vierde One Direction dat het tien jaar geleden was dat de boyband werd opgericht. Alle mannen - op Zayn na - stonden daar op social media bij stil. Fans deelden massaal hun ongenoegen over het feit dat Zayn niet ook iets had gedaan met het jubileum.

Zayn stapte in 2015 uit de band omdat hij zou kampen met angsten en podiumvrees. Het jaar erop kondigden Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles en Louis Tomlinson aan een pauze van anderhalf jaar in te lassen, maar ze kwamen vervolgens nooit meer bij elkaar.

Een foto die is geplaatst door Zayn Malik (@zayn) op 31 jul. 2020 om 10:03 CEST

