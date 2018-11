Zayn Malik spreekt niet meer met Harry Styles en co: “Ik had geen vrienden in One Direction” MVO

07 november 2018

07u43 2 Celebrities Zayn Malik heeft geen contact meer met zijn voormalige collega’s van One Direction. In een interview met Vogue zegt de zanger zelfs dat hij nooit echt vrienden heeft gehad binnen de boysband.

“Dat is nu eenmaal hoe het is. Er zijn dingen gebeurd en gezegd nadat ik vertrok. Kleine valse dingen, die ik nooit had verwacht.” De 25-jarige weidt niet verder uit over zijn breuk met de andere bandleden, maar steekt wel ook de hand in eigen boezem. “Ik ben altijd al een beetje een eiland geweest. Ik laat me niet graag in met te veel mensen.”

Zayn verliet One Direction in 2015. De groep ging verder als viertal, maar laste het jaar erop een pauze in, waarna Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne en Louis Tomlinson nooit meer bij elkaar kwamen.

Volgens Zayn léék de band meer een vriendengroep dan ooit echt het geval was. “We moesten altijd door, van theaters naar arena’s en stadions. Dat doet wat met je hoofd, vooral als je 17 of 18 jaar oud bent. En iedereen gaat daar anders mee om, zeker als je heel verschillende persoonlijkheden hebt. De relaties zijn daardoor uit elkaar gevallen.”