Zayn Malik nergens te bespeuren op bruiloft van jongere zus MVO

07 oktober 2019

11u20 0 Celebrities De voormalige One Direction-zanger Zayn Malik (26) was nergens te bespeuren op het huwelijksfeest van zijn jongere zus. Zij trouwde een maand geleden, maar deelt nu pas alle foto’s van de grote dag op Instagram. Haar broer staat echter op geen enkel kiekje.

Safaa, de 17-jarige zus van Zayn, trouwde een maand geleden met haar vriend, Martin Tiser. Dat deden ze met een traditionele Nikkah-ceremonie. Op de foto’s die Safaa op sociale media deelde, is haar broer niet te zien. Hun vader, Yaser Malik, en moeder, Trisha, waren wel aanwezig op het feest. Ook Zayns andere zussen, Doniya (28) en Waliyha (21), waren van de partij. Safaa is het jongste lid van het gezin en zit nog op de middelbare school.

Het is niet zo dat Zayn bewust wegblijft van haar sociale media, gezien hij daar al verschillende andere keren is opgedoken. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat Zayn ondertussen naar de VS verhuisd is, terwijl zijn familie in het Verenigd Koninkrijk woont. Hun huis in Bradford, heeft Zayn zelfs voor hen gekocht.

De zanger heeft nog geen reacties achtergelaten op Safaa’s sociale media, terwijl Zayns ex-vriendin, model Gigi Hadid, wél al reageerde op de foto’s. De reden voor zijn radiostilte is nog niet duidelijk.