Zayn Malik: "Ik spreek niet meer met One Direction" TDS

10u08

Bron: Billboard 0 RV Zayn siert de cover van het Amerikaanse blad Billboard. Celebrities Niet alle vriendschapsbanden blijken een even lang leven beschoren te hebben. Vraag dat maar aan zanger Zayn Malik en one Direction. In een interview met Billboard vertelde de Britse ster totaal geen contact meer te hebben met de zangers van One Direction, waar hij tot 2015 zélf deel van uitmaakte.

"Onze relatie is compleet veranderd sinds we de band hadden gevormd", zegt Zayn in het blad. "Maar dat hoort nu eenmaal bij het leven, denk ik. Iedereen groeit op, en twee van de leden hebben intussen al kinderen. Maar nee, ik spreek met niemand meer."

Zayn heeft geen contact meer met Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan of Louis Tomlinson. Al is er volgens het lief van Gigi Hadid geen sprake van "wrevel" of "onderlinge concurrentie".

Zayn liet ook weten zich volop te focussen op zijn solocarrière, waarvan zijn recente samenwerking met Taylor Swift voor de soundtrack van 'Fifty Shades Darker' het resultaat was. "Ik had het gevoel dat ze de juiste artieste was voor dit nummer", legde hij uit. Ook in de toekomst komt er nieuwe, eigen muziek.

One Direction - vaak afgekort als 1D - was een boyband uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ze eindigden in 2010 als derde in het Britse talentenjachtprogramma The X Factor. Zayn Malik verliet op 25 maart 2015 de band. De andere leden namen ook in 2016 een pauze voor onbepaalde tijd.