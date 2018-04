Zayn Malik en Gigi Hadid zijn opnieuw een koppel DBJ

30 april 2018

21u40

Bron: ANP 1 Celebrities Zayn Malik en Gigi Hadid zijn weer samen. De 25-jarige zanger en het 23-jarige model werden zoenend gespot in de straten van New York.

Zayn en Gigi maakten vorige maand bekend dat ze na twee jaar een einde aan hun relatie hadden gemaakt. Op social media bevestigden de twee hun breuk. Gigi schreef "eeuwig dankbaar" te zijn voor de "liefde, tijd en levenslessen die ik en Z hebben gedeeld". "Ik wens hem het allerbeste en blijf hem steunen als een vriend voor wie ik veel respect heb en voor wie ik liefde voel." Ook Zayn loofde zijn ex. "Ik heb ontzettend veel respect en bewondering voor Gigi als vrouw en vriendin."

Nieuwe tattoo

Overigens valt ook op dat Zayn een grote nieuwe tatoeage heeft. De voormalig One Direction-lid heeft een mandala laten vereeuwigen op zijn hoofd. Deze was goed zichtbaar doordat Malik zijn hoofd heeft kaalgeschoren.

Gigi en Zayn vielen in november 2015 voor elkaar tijdens een feestje in New York, een paar maanden nadat Zayn zijn verloving met zangeres Perrie Edwards had verbroken. Afgelopen november stond Gigi op social media nog uitgebreid stil bij haar jubileum met de zanger, die ze toen haar "favoriete mens" noemde.