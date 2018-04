Zayn Malik aan de kant gezet door manager: "Hij is te moeilijk om mee te werken" MVO

18 april 2018

06u24

Bron: ANP 0 Celebrities De manager van Zayn Malik heeft het contract met de zanger verbroken. Volgens ingewijden, die met Variety spraken, heeft Sarah Stennett het voormalig One Direction-lid aan de kant gezet omdat hij te moeilijk is om mee te werken.

Zayn zou onder meer weigeren promotieklussen voor zijn muziek te doen en vertikte het ook om op tournee te gaan voor zijn solo debuutalbum 'Mind Of Mine'. Volgens The Sun was een scheldpartij van de 25-jarige zanger op het kantoor van zijn management de druppel.

De manager laat in een verklaring weten: "Soms moet je in het leven extreem moeilijke beslissingen maken om een positieve verandering voor iedereen te creëren." Zayn weigerde commentaar te geven.