Zatte Rita is vanaf nu ook… een biertje Jolien Boeckx

25 mei 2018

06u00

Celebrities Voor mij een Zatte Rita a.u.b.! Nee, Jacky Lafon komt geen act aan uw tafel brengen als je ze bestelt op een terras deze zomer, je kan ze gewoon drinken. Als biertje.

Kusttheater ’t Colisée heeft speciaal een biertje laten brouwen ter ere van Jacky Lafon omdat zij al zes jaar in hun zomershows speelt en haar personage in ‘Familie’ nog steeds een icoon is, ook al komt ze er niet meer in voor. Het thema van het kusttheater dit jaar is trouwens ’Op Cruise’. Niet toevallig is (Zatte) Rita in ‘Familie’ òòk op cruise. En last but not least, de Zatte Rita wordt gebrouwd bij brouwerij… Van den Bossche. “Toch is het toeval, maar het plaatje klopt zo wel perfect”, zegt Benny Herpoel van ’t Colisée. “En Jacky Lafon heeft gelukkig haar toestemming verleend.” “Een zeer leuk idee”, reageert Jacky zelf. “Maar ik heb wel niet direct ja gezegd, hoor. Ik wilde er eerst alles over weten, uiteraard.”

Het biertje komt er zowel als blond en bruin, en zal van hoge gisting zijn. Op het flesje komt een karikatuur van Jacky Lafon te staan, getekend door karikaturist Marc De Roo. En zelfs het glas krijgt een speciale Jacky-toets. “We hebben twee grote leveranciers gevonden die de Zatte Rita over heel Vlaanderen gaan verdelen vanaf begin juni. Hopelijk smaakt het en wordt dit biertje een blijver.”